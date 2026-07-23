Il difensore ex Torino si è sottoposto a un intervento chirurgico a Lione e resterà fuori dal campo per almeno tre mesi. Dopo l’operazione, è prevista una fase di immobilizzazione seguita dalla riabilitazione. La durata stimata dell’assenza ha portato la società a considerare l’acquisto di un nuovo difensore centrale. La squadra sta valutando le opzioni sul mercato per coprire la posizione vacante.

Buongiorno oggi si è operato a Lione. I tempi di recupero saranno lunghi: prima una fase di immobilizzazione, poi la riabilitazione. Starà fuori almeno tre mesi, l’infortunio del difensore ex Torino ha inciso sui pensieri del Napoli riguardo al mercato. Una riflessione per la difesa c’è da diversi mesi, lo dimostra il forte interesse per Gila e la trattativa con la Lazio naufragata quando il Milan ha sbaragliato la concorrenza. Manna ha parlato delle idee riguardo alla difesa in conferenza stampa al teatro di Dimaro: «L'infortunio di Alessandro ci ha colto un po' alla sprovvista, pensavamo di essere coperti nel ruolo con cinque centrali più Olivera. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Buongiorno operato, starà fuori (almeno) tre mesi: il Napoli ora cerca anche un centrale

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Buongiorno costringe il Napoli a cambiare i piani

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