Alessandro Buongiorno si infortuna e dovrà stare fuori diversi mesi. Il Napoli ha la possibilità di spostare Olivera in difesa e valutare l’opzione Gatti come alternativa. La stagione del club inizia con questa perdita, che riguarda un giocatore già infortunato prima dell’inizio. La squadra dovrà adattarsi alle assenze e trovare soluzioni per coprire il reparto difensivo.

La tegola Buongiorno. È cominciata male la stagione del Napoli. Pronti via, infortunio di Alessandro Buongiorno. Anche se onestamente l’infortunio non è di oggi. Un problema al ginocchio che risale a un mese fa. Il Napoli credeva che fosse risolto ma si sbagliava. Buongiorno potrebbe essere operato. Alfredo Pedullà informa che starà fuori per diversi mesi ma che per il momento la strategia di mercato del Napoli non cambia. Il Napoli non cambierà strategia di mercato: prima vanno ceduti gli esuberi. Scrive Pedullà: “Il Napoli ha memorizzato l’infortunio di Buongiorno che ne avrà per diversi mesi. Cosa può cambiare nella strategia di mercato? Per il momento poco perché l’idea è sempre quella di piazzare gli esuberi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Buongiorno starà fuori diversi mesi. Il Napoli può adattare Olivera e poi c’è l’opzione Gatti (Pedullà)

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Solo 3 mesi damore—convivendo lui crolla e teme che lei scappi.

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