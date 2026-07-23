Un intervento chirurgico è stato eseguito oggi a Lione su Alessandro Buongiorno, che si è sottoposto a un’operazione di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. L’intervento, che è durato tre mesi, si è svolto presso la clinica Jean Mermoz Private Hospital. La società ha comunicato le condizioni dei due giocatori, senza ulteriori dettagli.

Il Napoli, attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale, ha reso note le condizini di Alessandro Buongiorno e Lorenzo Lucca. “ Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi, presso la clinica Jean Mermoz Prívate Hospital di Lione, a intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. L’operazione è perfettamente riuscita. Dopo un periodo di immobilizzazione, Buongiorno inizierà la riabilitazione. Dopo l’infortunio di ieri in amichevole, Lorenzo Lucca si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato una distrazione di basso grado del legamento peroneo-astragalico anteriore “. Per Buongiorno... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Buongiorno, intervento riuscito a Lione. Tre mesi di stop

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