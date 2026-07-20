Un calciatore dovrà sottoporsi a intervento al ginocchio destro per riparare la radice del menisco mediale. L’operazione è stata decisa dopo un consulto medico a Barcellona. Il giocatore dovrà fermarsi per tre mesi, interrompendo così la sua attività e il ritiro programmato. La notizia si aggiunge alle difficoltà di un periodo difficile per l’atleta, che dovrà affrontare un lungo stop per recuperare dall’intervento.

Non c’è pace, per Alessandro Buongiorno, che dovrà operarsi al ginocchio destro per la riparazione della radice del menisco mediale. È quanto è stato concordato al termine di un consulto medico specialistico, che si è tenuto oggi a Barcellona. La data dell’intervento non è stata ancora fissata, ma la società ha chiarito in un comunicato che si svolgerà tutto nei prossimi giorni. La scelta di questo tipo di operazione è motivata dalla necessità di risolvere pienamente i problemi sofferti dal calciatore, anche se richiederà dei tempi di recupero ben più lunghi di un intervento ordinario al menisco. Buongiorno, infatti, ne avrà orientativamente per almeno tre mesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Buongiorno senza pace: intervento chirurgico, 3 mesi di stop e addio ritiro. E sul mercato...

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