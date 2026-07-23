Dopo il commissariamento della Lega Ciclismo Professionistico da parte della Federazione Italiana Ciclismo, diverse figure del settore hanno espresso opinioni contrastanti. Bugno e Chiappucci hanno dichiarato che l'obiettivo è tutelare il ciclismo, non le posizioni di potere. Le dichiarazioni arrivano in un momento di tensione tra i rappresentanti della lega e le autorità federali, che hanno deciso di intervenire per gestire la situazione. La discussione riguarda la gestione e il futuro del ciclismo professionistico italiano.

Si susseguono le reazioni di vari addetti ai lavori nei giorni successivi al commissariamento della Lega Ciclismo Professionistico da parte della Federazione Italiana Ciclismo. Quest’oggi sono intervenuti a Radio Sportiva due grandi campioni azzurri del passato come Claudio Chiappucci e Gianni Bugno, che hanno preso posizione commentando duramente quanto avvenuto e parlando delle possibili conseguenze (negative) per il movimento nazionale. “ La Lega Ciclismo Professionistico ha fatto tanto per il bene del ciclismo. È un peccato che venga interrotto questo percorso di crescita che è sotto gli occhi di tutti. È un peccato anche perché è stato creato un clima di caos alla vigilia del calendario autunnale, e non ce n’era bisogno in questo momento per le squadre e gli atleti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bugno e Chiappucci contro il commissariamento della Lega: “Dobbiamo lottare per il ciclismo, non per le poltrone”

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