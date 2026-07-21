La Lega Ciclismo Professionistico ha annunciato di aver presentato ricorso alla giustizia sportiva, federale e al CONI, dopo essere stata commissariata dalla Federazione Ciclistica Nazionale. In un comunicato, il Direttivo della Lega ha definito il commissariamento privo di fondamento. La decisione di rivolgersi alle autorità sportive arriva in seguito all’intervento della Federazione, che ha assunto il controllo dell’organizzazione. La questione riguarda le modalità e le motivazioni del commissariamento, che ora sono oggetto di contenzioso legale.

In un comunicato stampa il Direttivo della Lega Ciclismo Professionistico, commissariata quest’oggi dalla FCI, annuncia ricorso alla giustizia sportiva, federale, e del CONI per chiedere a sua volta il commissariamento della FederCiclismo. La nota diffusa in seguito alla decisione odierna: “ A seguito della notizia del commissariamento da parte della FederCiclismo, che riteniamo privo di ogni fondamento, tuteleremo i propri diritti e la propria reputazione, attivandoci nelle competenti sedi della giustizia sportiva, sia federali che del Coni, affinché vengano attivati i controlli e le procedure per il commissariamento della FCI “. Le ragioni della Lega: “ Riteniamo ingiustificata, illegittima e al di là delle proprie competenze la scelta della federazione, tanto nel merito quanto nei tempi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lega Ciclismo Professionistico: “Commissariamento privo di fondamento”

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Roberto Pella - Presidente Lega Ciclismo Professionistico

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