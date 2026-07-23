Pensionati e sindacati si sono radunati in piazza a Buenos Aires per protestare contro le pensioni insufficienti, le interruzioni nelle cure e le difficoltà nell'acquisto di cibo e farmaci. I manifestanti chiedono aumenti pensionistici e condizioni di vita più dignitose, accusando il governo di aver peggiorato la situazione degli anziani. La protesta si è svolta il 23 luglio.

Buenos Aires, 23 lug. (askanews) - Pensionati e sindacati in marcia a Buenos Aires per chiedere pensioni più alte e condizioni di vita dignitose. I manifestanti accusano il governo di avere aggravato la situazione degli anziani, tra pensioni insufficienti, cure interrotte e difficoltà a comprare cibo e farmaci. In piazza uno striscione recita: "Rubare ai pensionati è un crimine sociale". "Non si mangia tutti i giorni - dice Rodolfo Viano, frate francescano - Ci sono sempre più pensionati che, anche con la pensione minima, devono andare a cercare da mangiare in una mensa. I pensionati non riescono a completare le cure per i diversi problemi di salute che hanno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Buenos Aires, pensionati in piazza: "Non si mangia tutti i giorni"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Argentina: piazza a Buenos Aires contro la violenza di genereA Buenos Aires si sono svolte proteste contro la violenza di genere, in risposta a un caso di femminicidio avvenuto a Cordoba.

Proteste in Argentina per le università pubbliche: migliaia in piazza a Buenos Aires contro i tagli di Javier MileiNelle ultime ore, migliaia di persone si sono radunate in varie città dell'Argentina, tra studenti, insegnanti e rappresentanti sindacali, per...