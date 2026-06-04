Argentina | piazza a Buenos Aires contro la violenza di genere

Notizia in breve

A Buenos Aires si sono svolte proteste contro la violenza di genere, in risposta a un caso di femminicidio avvenuto a Cordoba. I manifestanti hanno anche criticato i tagli ai finanziamenti destinati ai programmi di prevenzione e assistenza alle vittime, denunciati dal movimento Niunamenos. La protesta ha coinvolto diverse centinaia di persone in piazza, che hanno chiesto maggiori risorse e azioni concrete contro la violenza sulle donne.