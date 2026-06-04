Argentina | piazza a Buenos Aires contro la violenza di genere
A Buenos Aires si sono svolte proteste contro la violenza di genere, in risposta a un caso di femminicidio avvenuto a Cordoba. I manifestanti hanno anche criticato i tagli ai finanziamenti destinati ai programmi di prevenzione e assistenza alle vittime, denunciati dal movimento Niunamenos. La protesta ha coinvolto diverse centinaia di persone in piazza, che hanno chiesto maggiori risorse e azioni concrete contro la violenza sulle donne.
Perché il caso di Cordoba ha scosso la piazza di Buenos Aires?. Quali tagli ai finanziamenti sta denunciando il movimento Niunamenos?. Chi sono i soggetti già condannati che alimentano la protesta?. Come cambierà la legislazione penale dopo le richieste di emergenza?.? In Breve 200 casi di femminicidio registrati nel corso dell'anno 2025.. Protesta scaturita dall'omicidio di una ragazza di 14 anni a Cordoba.. Partecipazione di sindacati, partito peronista, partito radicale e organizzazioni studentesche.. Richiesta di emergenza nazionale per contrastare tagli ai finanziamenti delle politiche di genere.. Migliaia di persone scendono in piazza a Buenos Aires per l’undicesimo anniversario di Niunamenos. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Bloody clashes: Iranian people didnt bow to regimes repression machine -regime is gripped by fear
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