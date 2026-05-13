Proteste in Argentina per le università pubbliche | migliaia in piazza a Buenos Aires contro i tagli di Javier Milei

Nelle ultime ore, migliaia di persone si sono radunate in varie città dell'Argentina, tra studenti, insegnanti e rappresentanti sindacali, per protestare contro i tagli alle università pubbliche annunciati dal governo. La manifestazione principale si è svolta a Buenos Aires, dove la folla si è riunita nella storica Plaza de Mayo, esprimendo il proprio dissenso in modo compatto e visibile.

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L'Argentina torna a far sentire la propria voce a difesa dell'istruzione statale. Nelle scorse ore, una marea umana composta da studenti, insegnanti e rappresentanti sindacali ha riempito le piazze di diverse città del Paese sudamericano, confluendo poi nella storica Plaza de Mayo a Buenos Aires. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Argentina: proteste contro i tagli all’università voluti da MileiProteste in Argentina contro i tagli all’università voluti dal governo del presidente Javier Milei. Murales del Che a Buenos Aires: è un falso ordine di Milei? Cosa sapere Sgombero immobile occupato da gruppo di Raúl Castells a San Telmo nell'agosto 2025. Temi più discussi: Proteste in Argentina per le università pubbliche: migliaia in piazza a Buenos Aires contro i tagli di Javier Milei; Argentina: proteste contro i tagli all’università voluti da Milei; Minaccia nucleare, le intercettazioni di Sempio, quattro ragazze scomparse e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata; Crescono i casi sospetti di hantavirus: test su una donna ricoverata a Messina, un turista in isolamento a Milano. RX 6800XT 16GB usata per $330 USD, è una buona scelta per il 2026? reddit Argentina, proteste a Buenos Aires per i roghi in PatagoniaBBuenos Aires, 31 gen. (askanews) - Migliaia di persone sono scese in piazza a Buenos Aires per chiedere un intervento immediato del governo contro i vasti incendi che stanno devastando la Patagonia ... quotidiano.net Argentina, maxi proteste a Buenos Aires contro deregulation economicaBuenos Aires, 28 dic. (askanews) – Diverse migliaia di persone hanno manifestato a Buenos Aires, dando luogo ad alcuni scontri con la polizia, durante la terza giornata di protesta in una settimana ... affaritaliani.it