buenos aires fa da sfondo al lancio della seconda maglia del napoli

Notizia in breve

Il Napoli ha presentato la sua seconda maglia sui social, con immagini ambientate a Buenos Aires. La campagna include frasi in spagnolo e scene di luoghi iconici della città, accompagnate da musica tango. Il video mostra alcune delle attrazioni più rappresentative di Buenos Aires mentre annuncia il nuovo completo. La comunicazione si concentra sulla cultura locale e sull’atmosfera della città sudamericana. La presentazione è stata pubblicata oggi sui canali ufficiali del club.