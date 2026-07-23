Buenos Aires fa da sfondo al lancio della seconda maglia del Napoli
Il Napoli ha presentato la sua seconda maglia sui social, con immagini ambientate a Buenos Aires. La campagna include frasi in spagnolo e scene di luoghi iconici della città, accompagnate da musica tango. Il video mostra alcune delle attrazioni più rappresentative di Buenos Aires mentre annuncia il nuovo completo. La comunicazione si concentra sulla cultura locale e sull’atmosfera della città sudamericana. La presentazione è stata pubblicata oggi sui canali ufficiali del club.
«Acá se vive por el fútbol» in partenza. E poi il tango in sottofondo, sulle immagini di alcuni dei luoghi più iconici di Buenos Aires. Sono le suggestioni che accompagnano il lancio, avvenuto oggi sui social del club, della seconda maglia del Napoli. La «away», quella che accompagnerà gli azzurri nelle trasferte del nuovo campionato nella stagione del Centenario. Ancora una volta la società ha scelto il bianco di fondo. Stavolta intervallato da strisce azzurre verticali ma molto sottili con un logo che si discosta da quello celebrativo dei primi 100 anni di storia del Napoli che compare sulla prima maglia ma che ricalca quello di sempre, una N napoleonica bianca su fondo azzurro, sebbene nasconda sullo sfondo il profilo del Golfo. 🔗 Leggi su Video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it
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