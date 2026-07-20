La Spagna ha vinto la finale mondiale grazie a un gol di Ferran Torres al 106° minuto. Il goal ha provocato l'esplosione di gioia a Madrid, mentre a Buenos Aires si è registrato il silenzio. Il video mostra il momento preciso del gol, che ha deciso la partita. La rete è arrivata durante i tempi supplementari, determinando il risultato finale.

Il filmato mostra l'esatto momento del gol dell'attaccante del Barcellona, vissuto in due maniere completamente diverse La Spagna è campione del mondo, e a Madrid, come è normale, sono scoppiati di gioia nel momento del gol di Ferran Torres al 106esimo minuto. Un video diventato virale mostra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Spagna campione del mondo, il gol al 106' di Ferran Torres fa esplodere Madrid e zittisce Buenos Aires - VIDEO

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Spagna Campione del Mondo 2026! Battuta lArgentina 1-0 | Gol Decisivo di Ferran Torres

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