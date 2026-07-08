Messi fa 2-2 Buenos Aires trema | immagini impressionanti

Notizia in breve

Durante la partita contro l'Egitto, Messi ha segnato il secondo gol portando il punteggio sul 2-2. Alla rete dell’attaccante, i tifosi dell’Albiceleste hanno esploso di gioia, esultando come se fosse stata una vittoria. Le immagini mostrano la delusione tra i supporter egiziani, mentre i sostenitori argentini si abbracciavano e gridavano di felicità in tribuna. La tensione si percepisce tra le curve, con l’atmosfera che si fa vibrante e carica di emozioni.