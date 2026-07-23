Bsm nominata la commissione d’inchiesta

Notizia in breve

Il Consiglio grande e generale ha nominato una commissione d’inchiesta su Bsm, aprendo formalmente un’indagine sulle questioni finanziarie e politiche legate alla società. La decisione si inserisce in un contesto di scrutinio pubblico e politico, con l’obiettivo di chiarire aspetti ancora oscuri. La commissione avrà il compito di raccogliere documenti e ascoltare testimoni, senza yet specificare tempi o modalità. La nomina rappresenta un passo importante nell’approfondimento di questa vicenda.