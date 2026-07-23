Bsm nominata la commissione d’inchiesta
Il Consiglio grande e generale ha nominato una commissione d’inchiesta su Bsm, aprendo formalmente un’indagine sulle questioni finanziarie e politiche legate alla società. La decisione si inserisce in un contesto di scrutinio pubblico e politico, con l’obiettivo di chiarire aspetti ancora oscuri. La commissione avrà il compito di raccogliere documenti e ascoltare testimoni, senza yet specificare tempi o modalità. La nomina rappresenta un passo importante nell’approfondimento di questa vicenda.
Il Consiglio grande e generale compie un passo fondamentale per fare luce su una delle vicende politico-finanziarie più delicate degli ultimi anni. Con un’ampia maggioranza (48 voti favorevoli, nessun contrario e 2 soli astenuti) è arrivata la nomina dei consiglieri che comporranno la commissione d’inchiesta istitutita per fare chiarezza sulla tentata scalata a Banca di San Marino e sul cosiddetto ’ piano parallelo ’. L’organismo si concentrerà sull’accertamento delle presunte responsabilità politiche o amministrative connesse alla vendita delle partecipazioni dell’Ente Cassa di Faetano alla società San Marino Group. L’organismo sarà... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Farmacie comunali di Fiumicino: nominata la commissione per sbloccare i due storici presidiÈ stata nominata la commissione incaricata di sbloccare l’apertura di due farmacie comunali a Fiumicino, due strutture considerate storiche per il...
Castellammare di Stabia, nominata la commissione prefettizia dopo lo scioglimento del ComuneA Castellammare di Stabia sono stati nominati tre commissari prefettizi dopo lo scioglimento dell'amministrazione comunale e il commissariamento del...
Si parla di: Bsm, nominata la commissione d’inchiesta; San Marino, Bsm, al via la commissione d’inchiesta: Urge chiarezza, basta cercare scuse.
Nominata la commissione che vigila sui localiIl comune di Bellaria nomina la nuova Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Un decreto firmato direttamente dal sindaco Giorgetti mercoledì che rinnova un organismo fondamentale ... ilrestodelcarlino.it