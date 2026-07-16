castellammare di stabia nominata la commissione prefettizia dopo lo scioglimento del comune

A Castellammare di Stabia sono stati nominati tre commissari prefettizi dopo lo scioglimento dell'amministrazione comunale e il commissariamento del Consiglio. La decisione è stata presa per gestire temporaneamente il municipio, che resterà sotto commissariamento per i prossimi diciotto mesi. I tre commissari sono stati ufficialmente presentati e si sono insediati presso il palazzo municipale.

Dopo lo scioglimento dell'amministrazione per diciotto mesi e il commissariamento del Consiglio comunale di Castellammare di Stabia, arrivano i tre commissari prefettizi a Palazzo Farnese. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, in attesa del perfezionamento dell'iter procedurale - dopo il provvedimento in Consiglio dei Ministri su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, sarà emanato il decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - ha disposto, in via cautelare, la sospensione del Sindaco Luigi Vicinanza, del Consiglio e della Giunta comunale di Castellammare di Stabia. La gestione... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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