Farmacie comunali di Fiumicino | nominata la commissione per sbloccare i due storici presidi

È stata nominata la commissione incaricata di sbloccare l’apertura di due farmacie comunali a Fiumicino, due strutture considerate storiche per il territorio. La commissione avrà il compito di valutare le procedure e le pratiche necessarie per portare avanti l’iter, che finora ha subito ritardi. La nomina segue le decisioni delle autorità locali di avviare le procedure per realizzare i presidi, che sono stati oggetto di discussioni e attese da parte della comunità.

Fiumicino, 25 maggio 2026 – Il cammino per l’apertura di due nuove farmacie comunali a Fiumicino compie un passo decisivo verso la conclusione. Dopo oltre due decenni di battaglie legali, ricorsi e sentenze amministrative, la gestione dei presidi farmaceutici previsti a Isola Sacra e ad Aranova vede finalmente traguardato il traguardo operativo della gara pubblica. Il commissario ad acta, con un provvedimento firmato il 20 maggio 2026, ha ufficialmente nominato la commissione esaminatrice che avrà il compito di valutare le offerte e procedere all’aggiudicazione definitiva. La vicenda affonda le proprie radici nel lontano 1999, anno in cui il Consiglio comunale approvò gli atti per un’asta pubblica volta a individuare due soci privati per la gestione delle sedi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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