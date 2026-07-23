Incendi stanno devastando vaste aree di vegetazione in Sicilia, coinvolgendo le province di Palermo, Catania e Agrigento. Le fiamme hanno già consumato ettari di terreni agricoli e boschi, creando una situazione di emergenza. Le squadre di soccorso sono sul posto per contenere gli incendi e mettere in sicurezza le zone interessate. Non sono ancora stati comunicati eventuali feriti o danni a strutture. La causa degli incendi non è stata ancora accertata.

Situazione drammatica in Sicilia a causa degli incendi. Le fiamme hanno già divorato ettari di vegetazione in particolare tra le provincie di Palermo, Catania e Agrigento. Morto un vigile del fuoco vicino Caltanissetta. Servizio di Alessio Orlandi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Brucia la Sicilia. Incendi devastano ettari di terreni

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