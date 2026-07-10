Un incendio sta interessando la Val d’Ossola, in Piemonte, e ha bruciato oltre 600 ettari di boschi. Nelle ultime 24 ore, la superficie colpita si è più che quintuplicata, passando da circa 100 a oltre 600 ettari. Circa 120 persone sono state evacuate a causa dell’aria irrespirabile prodotta dalle fiamme. Le fiamme continuano ad avanzare senza sosta, e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Il fuoco avanza inesorabile nell'alto Piemonte, dove un vasto incendio sta divorando i boschi della valle d’Ossola. Nelle ultime 24 ore la superficie di montagna devastata dal rogo è cresciuta in modo esponenziale, passando da poco più di 100 a oltre 600 ettari. Massima preoccupazione a Premosello Chiovenda, comune ai margini del Parco nazionale della Valgrande. In questi giorni il caldo intenso ma secco, non afoso, e la brezza hanno creato un mix micidiale che favorisce il propagarsi delle fiamme. Ieri in tutto il Piemonte è stato dichiarato lo stato di massima pericolosità. Da questa sera – è la speranza – una serie di temporali prima sulle montagne e poi in estensione sulla pianura potrebbe dare una svolta alla situazione. 🔗 Leggi su Torino.repubblica.it

© Torino.repubblica.it - Gli incendi devastano la Val d’Ossola: 600 ettari in cenere, 120 evacuati per l’aria irrespirabile

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