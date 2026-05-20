A Roma i giovani scelgono il trasporto pubblico | in dieci anni boom di bus e metro

Da romatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi dieci anni, i giovani di Roma hanno modificato le proprie abitudini di spostamento, preferendo sempre più il trasporto pubblico. Mentre la quantità di auto in circolazione nella città è aumentata, le scelte dei giovani si sono orientate verso autobus e metropolitana, utilizzati sia per motivi pratici sia per necessità quotidiane. Questa tendenza si riflette nei dati relativi all’aumento dei biglietti acquistati e alle frequenze di utilizzo dei mezzi pubblici tra gli studenti della capitale.

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In più di dieci anni le abitudini sono cambiate. A fronte di una città dove il numero delle auto continua ad aumentare, gli studenti romani scelgono, non solo per necessità, di spostarsi con il trasporto pubblico. È quanto emerge dal ciclo di incontri, tenuti da febbraio a maggio, nell’ambito del. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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