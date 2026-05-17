Sciopero generale domani 18 maggio | i settori a rischio dai treni al trasporto pubblico fino alla scuola e ai servizi ambientali

Da livornotoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani 18 maggio si svolge uno sciopero generale che interesserà diversi settori del pubblico e del privato. I disagi più evidenti riguarderanno i trasporti, con lo sciopero dei treni che inizierà domenica alle 21 e si concluderà lunedì alle 21. Oltre ai trasporti, saranno coinvolti anche servizi ambientali, scuola, sanità e cooperative. La protesta è stata indetta in diversi ambiti, e le fasce di garanzia non sono state specificate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Disagi in vista per chi viaggia in treno, a partire dalle 21 di questa domenica fino alle 21 di domani, e, per tutta la giornata di lunedì 18 maggio, anche in diversi altri settori del pubblico e del privato, dal trasporto locale fino ai servizi ambientali, la scuola, la sanità e le cooperative. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Scioperi trasporti a febbraio di treni, aerei, bus e metro: le date e come verificarli in anticipo

Video Scioperi trasporti a febbraio di treni, aerei, bus e metro: le date e come verificarli in anticipo

Sullo stesso argomento

Sciopero generale 18 maggio, i settori coinvolti e le manifestazioni in Italia: dai treni alla scuolaPer la giornata di lunedì 18 maggio è in programma uno sciopero generale in Italia che durerà fino a 24 ore: si fermano treni (coinvolti Trenitalia e...

Sciopero generale 18 maggio, dai trasporti alla scuola: ecco i settori a rischioPossibili disagi sui trasporti e sull'erogazione di servizi, da Nord a Sud, a causa dello sciopero generale del 18 maggio.

sciopero generale domani 18Sciopero generale 18 maggio, dai treni alla scuola: chi si ferma e perchéSciopero generale nazionale domani, lunedì 18 maggio. Dalla sanità ai trasporti passando per la scuola, disagi in vista - a causa della mobilitazione proclamata da Usb con l'adesione di Fi-si - per ch ... adnkronos.com

sciopero generale domani 18Sciopero generale domani, lunedì 18 maggio | Info e orari: stop a treni, mezzi pubblici, scuola e sanitàSciopero generale domani, lunedì 18 maggio 2026: coinvolti treni, mezzi pubblici, scuola e ospedali, tutte le info ... ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web