Sciopero generale domani 18 maggio | i settori a rischio dai treni al trasporto pubblico fino alla scuola e ai servizi ambientali

Domani 18 maggio si svolge uno sciopero generale che interesserà diversi settori del pubblico e del privato. I disagi più evidenti riguarderanno i trasporti, con lo sciopero dei treni che inizierà domenica alle 21 e si concluderà lunedì alle 21. Oltre ai trasporti, saranno coinvolti anche servizi ambientali, scuola, sanità e cooperative. La protesta è stata indetta in diversi ambiti, e le fasce di garanzia non sono state specificate.

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