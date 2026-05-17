Sciopero generale domani 18 maggio | i settori a rischio dai treni al trasporto pubblico fino alla scuola e ai servizi ambientali
Domani 18 maggio si svolge uno sciopero generale che interesserà diversi settori del pubblico e del privato. I disagi più evidenti riguarderanno i trasporti, con lo sciopero dei treni che inizierà domenica alle 21 e si concluderà lunedì alle 21. Oltre ai trasporti, saranno coinvolti anche servizi ambientali, scuola, sanità e cooperative. La protesta è stata indetta in diversi ambiti, e le fasce di garanzia non sono state specificate.
Disagi in vista per chi viaggia in treno, a partire dalle 21 di questa domenica fino alle 21 di domani, e, per tutta la giornata di lunedì 18 maggio, anche in diversi altri settori del pubblico e del privato, dal trasporto locale fino ai servizi ambientali, la scuola, la sanità e le cooperative. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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