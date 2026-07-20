Metro A Lepanto chiusa fino al 30 agosto | treni senza fermata bus e percorsi alternativi

La stazione Lepanto della Metro A è chiusa dal 18 luglio al 30 agosto. I treni passano senza fermarsi, mentre bus e percorsi alternativi sono attivi per i viaggiatori. La chiusura riguarda esclusivamente la fermata, mentre la linea resta operativa. I lavori di riqualificazione sono in corso fino alla fine di agosto.

Roma, 20 luglio 2026 – È scattata la chiusura estiva della stazione Lepanto della Metro A. Dal 18 luglio al 30 agosto, i treni continueranno a transitare regolarmente lungo la linea, ma non effettueranno la fermata per consentire lo svolgimento dei lavori di riqualificazione. La stazione dovrebbe riaprire al pubblico il 31 agosto. Gli interventi proseguiranno successivamente senza interrompere il servizio e dovrebbero concludersi entro ottobre, secondo quanto comunicato da Atac. Perché la stazione Lepanto è chiusa. Il cantiere interessa tutti gli spazi della stazione, dall’atrio alle banchine. Le lavorazioni più complesse non sono compatibili con il passaggio dei viaggiatori e devono quindi essere effettuate con la struttura completamente chiusa. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Metro A, stazione Lepanto chiusa dal 18 luglio al 30 agostoLa stazione Lepanto della linea A della metropolitana sarà chiusa dal 18 luglio al 30 agosto.

Roma: lavori riqualificazione a Lepanto, stazione Metro A chiusa da 18 luglio a 30 agostoLa stazione Lepanto della Metro A a Roma rimarrà chiusa dal 18 luglio al 30 agosto per lavori di riqualificazione.

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Metro A: stazione Lepanto chiusa fino al 30 agosto per lavori Al via il cantiere estivo: fino al 30/8 i treni transiteranno senza effettuare la fermata. Per raggiungere l'area utilizzare la stazione Ottaviano, dove sarà attiva la biglietteria. ow.ly/9sGI50ZpVwc x.com

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