branford marsalis e dianne reeves omaggiano john coltrane con dedicated to you

Branford Marsalis e Dianne Reeves hanno pubblicato l’album “Dedicated to You” per celebrare il centenario di John Coltrane. L’opera comprende interpretazioni del sassofonista e del suo quartetto, accompagnati dalla voce di Reeves. L’album rende omaggio alla figura di Coltrane, considerato una delle icone del jazz. La pubblicazione si inserisce nelle iniziative dedicate al ricordo del musicista, con l’obiettivo di onorare il suo contributo alla musica.

MILANO – Branford Marsalis e Dianne Reeves rendono omaggio a John Coltrane per celebrare il centenario della leggenda del jazz con Dedicated to You, un album straordinario che vede la partecipazione del celebre sassofonista e del suo quartetto insieme alla grande cantante. Insieme, offrono nuove interpretazioni dei sei standard presenti nell’album Impulse! del 1963 “John Coltrane and Johnny Hartman“, oltre a nuove versioni di brani tratti dal repertorio di Coltrane. Il primo singolo è “They Say It’s Wonderful. “John Coltrane, nel suo genio, seppe abbracciare in una visione musicale ed intellettuale lo swing degli anni ’40 (del jazz, ma anche... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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