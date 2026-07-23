Sul lungomare di Lerici si è verificata una colluttazione tra giovani, con alcune persone che hanno accusato un'aggressione organizzata dall'estrema destra. Le forze dell'ordine hanno riferito di uno scambio di colpi proibiti tra i partecipanti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o arresti. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.

Le accuse sono pesanti, quanto le botte che sono volate sul lungomare di Lerici qualche sera fa. Uno scambio di colpi proibiti, da quanto emerso anche utilizzando caschi da motocicletta e cinture, piuttosto duro quello tra due gruppi di giovani che oltre a lasciare i segni sui partecipanti ha scatenato la bagarre sulla matrice della rissa alla quale avrebbero preso parte almeno una decina di giovani. Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe stato un tentativo di accerchiare un solo elemento che però ha ricevuto il sostegno degli amici. Le forze dell’ordine, nel riserbo delle indagini in corso, stanno raccogliendo elementi per fare chiarezza ma la linea tenderebbe a escludere una matrice politica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Botte tra giovani sul lungomare di Lerici: "Agguato organizzato dall’estrema destra"

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