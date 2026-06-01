All’alba di ieri, sul lungomare sud di Civitanova, due gruppi di giovani si sono affrontati in una rissa. Sono stati segnalati schiaffi, calci e urla, con alcuni coinvolti che sono stati soccorsi con il volto insanguinato. La lite si è svolta nell’area verde tra via Mazzini e via Massimo D’Azeglio. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, che hanno prestato assistenza a uno dei partecipanti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Civitanova, 1 giugno 2026 – Preso a pugni, viene soccorso con il volto tutto insanguinato. Una rissa si è scatenata tra due gruppi di giovani ieri all’alba, sul lungomare sud di Civitanova, nell’area verde tra via Mazzini e via Massimo D’Azeglio. L’allarme è scattato intorno alle 6, quando due gruppi di ragazzi, stranieri e calabresi e tra loro anche un umbro, residente a Gualdo Tadino, sono arrivati alle mani per cause ancora da chiarire. Urla, schiamazzi e botte (ma il caos, in realtà, era già cominciato un’ora prima) e alcuni passanti hanno allertato le forze dell’ordine. Altri giovani, invece, cercavano di dividere le due fazioni. Sul posto sono arrivati i carabinieri e, in supporto, anche gli uomini del commissariato di polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rissa sul lungomare di Civitanova, botte e urla all’alba: cos’è successo

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