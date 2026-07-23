bolzaneto la tortura senza immagini

A venticinque anni dal G8 di Genova, emergono differenze evidenti rispetto al passato. La comunicazione odierna permette di condividere immagini e testimonianze in tempo reale, ma in alcuni casi mancano prove visive di quanto accaduto. La narrazione si basa ora su fonti e ricostruzioni che spesso non sono accompagnate da immagini dirette, rendendo difficile verificare alcuni eventi.

A venticinque anni dal G8 di Genova è doveroso interrogarsi sulle differenze. In questo tempo di comunicazione immediata, infatti, la narrazione assume un’importanza decisiva e non si può non notare. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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