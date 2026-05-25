Rivoluzione caserme in Valpolcevera | la stazione dei carabinieri di Bolzaneto trasloca dopo 8 anni
La stazione dei carabinieri di Bolzaneto si trasferisce a Pontedecimo dopo otto anni. La nuova sede sarà operativa subito, sostituendo quella precedente. La decisione è stata comunicata questa mattina, senza specificare i motivi del cambio. La vecchia caserma resterà dismessa. La mobilità riguarda esclusivamente la sede, senza modifiche nell’organico o nelle funzioni. Nessuna altra informazione sulla tempistica o i dettagli tecnici del trasferimento.
La stazione dei carabinieri di Bolzaneto si trasferisce a Pontedecimo, mettendo fine a un ripiegamento logistico, che durava dal 2018. Dal 27 maggio il presidio sarà operativo nella nuova sede di via Ponte della Forestale 2 e cambierà nome in stazione carabinieri ‘Bolzaneto’ in Pontedecimo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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