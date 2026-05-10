Bolzaneto scappa su scooter rubato e aggredisce la polizia

Un uomo ha tentato di sfuggire a un controllo di polizia a Bolzaneto a bordo di uno scooter rubato. Durante la fuga, ha percorso alcune strade in contromano, causando danni a veicoli e proprietà lungo il percorso. Alla fine, si è verificata un'aggressione nei confronti degli agenti durante il tentativo di fermarlo, ma l'uomo è stato comunque arrestato. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla vicenda di furto e resistenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui