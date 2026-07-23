Il Viminale ha aperto un'istruttoria per accertare se l'incontro organizzato dal sindaco di Bologna per solidarietà ai familiari di un uomo deceduto durante un fermo di polizia fosse stato pianificato con le autorità di pubblica sicurezza. La verifica riguarda la possibilità di una mancata comunicazione tra il sindaco e le forze dell'ordine riguardo alla manifestazione. La piazza si è svolta senza autorizzazione ufficiale.

Il Viminale ha avviato un’ istruttoria interna per verificare se il presidio convocato dal sindaco di Bologna Matteo Lepore per esprimere solidarietà ai familiari di Abderrahim Fakir, il 43enne morto domenica durante un fermo di Polizia, fosse stato concordato con questura e prefettura. Secondo il Comune erano state informate per tempo, eppure, filtra dal ministero dell’Interno, non sarebbe stato presentato alcun formale preavviso per l’uso della piazza. Il capogruppo alla Camera di FdI Galeazzo Bignami, bolognese doc, ha chiesto le dimissioni di Lepore e anche il leader di Azione, Carlo Calenda, lo ha criticato. A spezzare l’isolamento è arrivato però il sostegno di tanti sindaci del centrosinistra, da Gualtieri a Sala, da Manfredi a Salis. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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© Lettera43.it - Bologna, verifiche del Viminale sul sindaco Lepore e sulla piazza «non concordata»

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