La polizia sta verificando se sia stata richiesta l’autorizzazione per una manifestazione che si è trasformata in un episodio violento a Bologna. Le immagini della città sotto assedio sono state diffuse a livello internazionale, ma alcuni dettagli sull’organizzazione dell’evento non sono ancora noti. Le autorità stanno indagando per chiarire eventuali irregolarità legate alla richiesta di permessi.

Sulla manifestazione violenta di Bologna si sa pressoché tutto, le immagini della città sotto scacco dei soliti violenti hanno fatto il giro del mondo, ma ci sono ancora dettagli che non sono stati resi noti. È di queste ore la notizia che il Viminale avrebbe avviato un’istruttoria per chiarire le modalità con le quali è stata convocata la piazza da parte del sindaco Matteo Lepore che poi è sfociata nelle devastazioni fino a notte fonda. Il Resto del Carlino riferisce, infatti, che non ci sarebbero state interlocuzioni tra il sindaco e la Questura, o la Prefettura, per concordare il luogo del presidio: pare che le forze dell’ordine ne siano venute a conoscenza tramite i media e la nota diffusa dal Comune nella serata di domenica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il “giallo” della piazza di Lepore: “Verificare se sia stata richiesta l'autorizzazione"

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