Bologna la polizia | Il presidio del sindaco non era in regola

La polizia ha accertato che il presidio del sindaco non era in regola, poiché non era stato inviato il preavviso formale almeno tre giorni prima. La Prefettura e la Questura sono state informate tramite comunicato stampa. Il Comitato per l’ordine e la sicurezza si è riunito solo un’ora prima del corteo.

Prefettura e Questura sono state informate da un comunicato stampa. Invece andava inviato un preavviso formale almeno tre giorni prima. Il Comitato per l’ordine e la sicurezza si è riunito ad appena un’ora dal corteo. Per questo il Viminale ha aperto un’istruttoria C’è una parola che nella lunga ricostruzione del Comune di Bologna non compare mai: preavviso. Vengono evocati comunicati stampa, contatti, probabilmente per le vie brevi, ai referenti della Prefettura e della Questura, interlocuzioni telefoniche, tavoli tecnici e riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ma non si precisa se qualcuno abbia compilato e trasmesso il modulo previsto dall’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Bologna, tensioni tra polizia e manifestanti al corteo per Fakir

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Fakir Sei coinvolti per la morte, scudo agli agenti. Polizia aveva segnalato al 118 una crisi psichiatrica. Il legale della vittima: non sia polizia a indagareGli accertamenti che la Procura di Bologna ha avviato sulla morte di Abderrahim Fakir terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti (di più ampia estensione temporale rispetto al video sino ad ora di ... ilmessaggero.it

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