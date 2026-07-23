Bologna la polizia | Il presidio del sindaco non era in regola

Da laverita.info 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La polizia ha accertato che il presidio del sindaco non era in regola, poiché non era stato inviato il preavviso formale almeno tre giorni prima. La Prefettura e la Questura sono state informate tramite comunicato stampa. Il Comitato per l’ordine e la sicurezza si è riunito solo un’ora prima del corteo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Prefettura e Questura sono state informate da un comunicato stampa. Invece andava inviato un preavviso formale almeno tre giorni prima. Il Comitato per l’ordine e la sicurezza si è riunito ad appena un’ora dal corteo. Per questo il Viminale ha aperto un’istruttoria C’è una parola che nella lunga ricostruzione del Comune di Bologna non compare mai: preavviso. Vengono evocati comunicati stampa, contatti, probabilmente per le vie brevi, ai referenti della Prefettura e della Questura, interlocuzioni telefoniche, tavoli tecnici e riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ma non si precisa se qualcuno abbia compilato e trasmesso il modulo previsto dall’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 🔗 Leggi su Laverita.info

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

bologna la polizia il presidio del sindaco non era in regola
© Laverita.info - Bologna, la polizia: «Il presidio del sindaco non era in regola»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Bologna, tensioni tra polizia e manifestanti al corteo per Fakir

Video Bologna, tensioni tra polizia e manifestanti al corteo per Fakir

Notizie e thread social correlati

Bologna, i familiari di Fakir al presidio voluto dal sindaco Pd. Poi tensioni con la polizia e cariche contro i manifestantiDavanti al municipio, i familiari di Fakir si sono radunati per chiedere giustizia, accompagnati da centinaia di sostenitori.

Leggi anche: Fakir morto a Bologna, tensione tra polizia e manifestanti. «Assassini, vergogna». E la sorella sviene durante il presidio

Temi più discussi: Scontri a Bologna dopo presidio per Fakir: decine di feriti. FOTO; Fakir, feriti tra manifestanti e polizia durante gli scontri al corteo. Meloni: No alla violenza; Bologna: un uomo muore durante un intervento della polizia; Cosa sappiamo dell’uomo morto a Bologna mentre veniva immobilizzato dalla polizia.

bologna la polizia ilFakir Sei coinvolti per la morte, scudo agli agenti. Polizia aveva segnalato al 118 una crisi psichiatrica. Il legale della vittima: non sia polizia a indagareGli accertamenti che la Procura di Bologna ha avviato sulla morte di Abderrahim Fakir terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti (di più ampia estensione temporale rispetto al video sino ad ora di ... ilmessaggero.it

bologna la polizia ilBologna, muore uomo ammanettato da Polizia. Pm: Fatti più estesi rispetto a video onlineLeggi su Sky TG24 l'articolo Bologna, muore uomo ammanettato da Polizia. Coisp: 'Bodycam agenti diranno la verità' ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web