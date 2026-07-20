BOLOGNA - Sale la tensione davanti alla prefettura e alla questura di Bologna dove ci sono stati dei contatti tra manifestanti e poliziotti in tenuta antisommossa. La prima fila dei manifestanti è entrata in contatto con gli agenti che hanno risposto con manganellate. Sono volate alcune bottiglie, calci all'indirizzo degli agenti. I manifestanti si stanno mettendo i fazzolettoni e coprendo il volto. Per ora nessuna carica delle forze dell'ordine. «Assassini», gridano i manifestanti, e «via lo scudo penale». LA SORELLA SVENUTA La sorella di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un'operazione di polizia al Pilastro, si è sentita male ed è svenuta in piazza del Nettuno nel corso del presidio organizzato dal sindaco Matteo Lepore per ricordare il fratello. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Fakir morto a Bologna, tensione tra polizia e manifestanti. «Assassini, vergogna». E la sorella sviene durante il presidio

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Fakir morto a Bologna, la sorella sviene durante il presidio. I manifestanti: assassini. Il legale della famiglia: «Non sia la polizia a condurre le indagini»Un uomo è morto durante un intervento di polizia a Bologna, mentre la sorella si è sentita male e ha perso i sensi durante un presidio di protesta.

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L'avvocato Fabio #Anselmo assisterà la famiglia di Abderrahim #Fakir, il 42enne morto a #Bologna durante un intervento della #Polizia. Si è già occupato in passato di casi di morti avvenute durante un intervento delle forze di polizia. x.com

Abderrahim Fakir morto a Bologna, la telefonata al 112 e le ultime parole: Mi vogliono uccidere, cos'è lo scudo penale ai...La sorella di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un'operazione di polizia al Pilastro a Bologna, si è sentita male ed è svenuta ... msn.com

Bologna, chi era Abderrahim Fakir il 43enne deceduto dopo l'intervento degli agenti reddit

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