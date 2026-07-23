Emergono nuovi elementi sui fatti di Bologna. Le immagini della bodycam dei poliziotti intervenuti per fermare Abderrahim Fakir al Pilastro, messe in onda in esclusiva dal Tg1, mostrano la progressione di tutte fasi del fermo. Dopo essere intervenuti su segnalazione di alcuni residenti e aver atteso 40 minuti che si calmasse, gli agenti temono che la situazione possa degenerare perché l’uomo si sarebbe scagliato contro un’auto. «C’è un momento di contatto con altre persone che erano prossime a un’auto e che entrano in un contatto con lui. A questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire e devono risolvere questa situazione», ha spiegato Gabriele Bordoni, legale difensore degli agenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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© Lettera43.it - Bologna, la bodycam degli agenti mostra il contatto tra Fakir e un’altra persona

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Fakir, ecco il video della bodycam di un agente:lui era entrato in contatto con un altro uomo

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Fakir, il video esclusivo del Tg1: le immagini dalla bodycam degli agenti, il contatto con un'altra personaIl Tg1 ha trasmesso in esclusiva le immagini della bodycam degli agenti intervenuti domenica scorsa a Bologna per fermare Abderrahim Fakir.

Temi più discussi: Bologna, la bodycam e il video di 20 minuti che parte quando Fakir spintona un uomo. L'avvocato dei poliziotti: Intervento banale sfociato in tragedia; Non respira, questo ha gli occhi fissi: il video della bodycam e gli ultimi 4 minuti di vita di Fakir; Inchiesta su agenti e sanitari, sequestrate le bodycam.Nei video solo parte dei fatti; Fakir, cosa emerge dal nuovo video della body-cam.

Il caso di Abderrahim Fakir, morto a Bologna dopo un intervento della polizia. Tanti gli aspetti ancora da chiarire: a disposizione dei magistrati che indagano per omicidio colposo anche i video delle bodycam degli agenti coinvolti x.com

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