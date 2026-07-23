Bologna il Viminale apre un' istruttoria contro il sindaco Lepore

Il Viminale ha avviato un'istruttoria riguardante un presidio organizzato dal sindaco di Bologna, in solidarietà con la famiglia di Fakir. La decisione segue le proteste e le polemiche generate dall'evento. La procedura mira a valutare eventuali irregolarità legate alla manifestazione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali conseguenze o azioni successive. Il caso ha suscitato attenzione tra le istituzioni e la politica locale.

Non c'è pace per Bologna, che finisce al centro di un nuovo scontro istituzionale. Il Viminale ha avviato un'istruttoria sul presidio convocato dal sindaco, il dem Lepore, in segno di solidarietà verso la famiglia di Fakir. La manifestazione non sarebbe stata concordata con questura e prefettura, che lo avrebbero saputo solo attraverso organi di stampa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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