Un poliziotto rimasto ferito durante gli scontri a Bologna il 20 luglio ha accusato il sindaco di non aver agito adeguatamente dopo gli incidenti. Le dichiarazioni di uno dei agenti coinvolti riaccendono la discussione sulla gestione dell’ordine pubblico da parte dell’amministrazione comunale. La vicenda ha suscitato reazioni politiche, con alcuni chiedendo chiarimenti sulle decisioni prese dal primo cittadino in quel momento.

Le dichiarazioni di Luca Calabrese, uno dei poliziotti rimasti feriti durante gli scontri avvenuti a Bologna il 20 luglio, riaccendono la polemica politica sul ruolo del sindaco Matteo Lepore. Il giovane agente, 22 anni, ha definito quanto accaduto una "guerriglia urbana" e ha espresso rammarico per il fatto che il primo cittadino non abbia rivolto alcun messaggio di scuse o vicinanza alle forze dell'ordine coinvolte negli scontri. Ripercorrendo la manifestazione, Calabrese ha distinto tra i partecipanti che intendevano protestare pacificamente e i gruppi che, a suo dire, hanno trasformato il corteo in un episodio di violenza. L'agente ha... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Bologna, il poliziotto ferito che inchioda Lepore: cosa ha fatto il sindaco dopo la guerriglia

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Bologna il video shock i poliziotti bloccano a terra un uomo che M UORE

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