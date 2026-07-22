Bologna le accuse a Lepore del poliziotto ferito scatenano la destra Bignami FdI | Il sindaco si dimetta

Da secoloditalia.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Neanche le scuse, magari tardive. Solo silenzio imbarazzato dal sindaco di Bologna. Ecco perché contro Lepore sono arrivate le stilettate polemiche di Luca Calabrese, uno degli agenti feriti durante la manifestazione del 20 luglio a Bologna, che ha parlato di “guerriglia urbana”, di “clima di odio” e che si è detto dispiaciuto, “per l’assenza di scuse da parte del sindaco Matteo Lepore” che aveva ispirato la manifestazioni di protesta. Parole che, scatenano l’immediata reazione del centrodestra c on il capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami, che chiede le dimissioni del primo cittadino. Le parole di Luca Calabrese. Luca Calabrese, un raoggi gazzo di appena 22 anni, è uno degli agenti rimasto ferito durante la manifestazione di lunedì scorso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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