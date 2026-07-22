Un poliziotto ferito ha accusato il sindaco di Bologna di aver provocato l’incidente. La destra politica ha chiesto le dimissioni del primo cittadino, criticando la sua gestione. Il sindaco non ha risposto alle accuse e non ha rilasciato dichiarazioni, mantenendo un atteggiamento di silenzio. La polemica si è accesa tra le forze politiche, con alcune parti che hanno commentato l’accaduto e altre che hanno richiesto chiarimenti ufficiali.

Neanche le scuse, magari tardive. Solo silenzio imbarazzato dal sindaco di Bologna. Ecco perché contro Lepore sono arrivate le stilettate polemiche di Luca Calabrese, uno degli agenti feriti durante la manifestazione del 20 luglio a Bologna, che ha parlato di “guerriglia urbana”, di “clima di odio” e che si è detto dispiaciuto, “per l’assenza di scuse da parte del sindaco Matteo Lepore” che aveva ispirato la manifestazioni di protesta. Parole che, scatenano l’immediata reazione del centrodestra c on il capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami, che chiede le dimissioni del primo cittadino. Le parole di Luca Calabrese. Luca Calabrese, un raoggi gazzo di appena 22 anni, è uno degli agenti rimasto ferito durante la manifestazione di lunedì scorso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Bologna, le accuse a Lepore del poliziotto ferito scatenano la destra. FdI: “Il sindaco si dimetta”

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