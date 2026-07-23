Bologna di nuovo in piazza per chiedere giustizia
A Bologna si sono riunite diverse centinaia di persone per chiedere giustizia, dopo la diffusione di un video che mostra comportamenti ritenuti inaccettabili. Karim Bekkal, rappresentante di un sindacato, ha commentato pubblicamente che il video rivela chiaramente la direzione presa dalla politica italiana. La manifestazione si è svolta in piazza Lucio Dalla, con interventi e striscioni a sostegno delle richieste dei partecipanti. La protesta si è conclusa senza incidenti.
«Con quel video abbiamo visto tutti, noi e tutto il mondo, dove sta andando la politica italiana». Karim Bekkal di Si Cobas lo ha urlato in piazza Lucio Dalla a. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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