Verità e giustizia per Fakir Tensione in piazza a Bologna

A Bologna si sono svolti due momenti di protesta dopo la morte di un uomo. La giornata è iniziata con un presidio istituzionale, seguito da tensioni con le forze dell’ordine. La manifestazione ha coinvolto cittadini e gruppi di protesta, che hanno espresso richieste di verità e giustizia. La polizia ha mantenuto la vigilanza durante le fasi successive, con alcuni scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Nessun dettaglio su eventuali arresti o feriti è stato comunicato.

Prima il presidio istituzionale, poi le tensioni con le forze dell’ordine. È stata una manifestazione in due tempi quella che si è svolta ieri a Bologna dopo la morte di. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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