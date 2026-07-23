Bodycam nelle stazioni Piantedosi a Termini | Reati diminuiti dal 2026

Da iltempo.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Gruppo Ferrovie dello Stato introdurrà una bodycam per ogni operatore di FS Security nelle stazioni e sui principali collegamenti ferroviari. Il progetto, iniziato nel 2025 in forma sperimentale, sarà esteso a livello nazionale entro il 2026. Secondo un rappresentante, si prevede una riduzione dei reati a partire dal 2026. La misura mira a migliorare la sicurezza e la sorveglianza nelle aree ferroviarie.

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Una bodycam per ogni operatore di FS Security per rafforzare la sicurezza nelle stazioni e sui principali collegamenti ferroviari. Il Gruppo Ferrovie dello Stato estende a livello nazionale il progetto avviato in via sperimentale nel 2025 e porterà entro il 2026 a 1.100 il numero degli addetti dotati di telecamere indossabili. L'obiettivo è aumentare la tutela del personale impegnato nei controlli e, allo stesso tempo, garantire maggiore sicurezza ai viaggiatori attraverso uno strumento di prevenzione e deterrenza. La presentazione è avvenuta alla stazione di Roma Termini, alla presenza del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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