Un'imprenditrice di Pompei ha difeso pubblicamente un collega giornalista coinvolto in un'inchiesta, definendolo suo amico e criticando l'invasività dei giornalisti. Ha dichiarato che il suo collega è nel suo cuore e che, come altre persone nel suo cerchio, lo considera vicino alla perfezione. La donna ha inoltre chiesto di smettere di attaccare il collega, sottolineando il legame personale.

“Ranucci è mio intimo amico. Voi giornalisti siete invadenti”, dice Maria Rosaria Boccia. L’imprenditrice di Pompei finita nel caso Sangiuliano al ministero della Cultura difende il suo “amico” Sigrido: “È nel mio cuore, e come tutte le persone mio del cerchio magico anche lui, per me, rasenta la perfezione”, aggiunge. Parlando a Il Foglio Maria Rosaria Boccia spiega il rapporto che la lega al conduttore di Report. “Siamo amici, ci sentiamo spesso e gli sono accanto, ci vediamo, ci vogliamo bene. Soprattutto ora che la politica lo attacca. Un uomo meraviglioso, gentile, delicato. Con un garbo che rare volte ho visto nei suoi colleghi. Io lo stimo tantissimo come giornalista e come uomo, e voi giornalisti la dovreste smettere di cavalcare l’ondata di fango soltanto per apparire. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Boccia difende Ranucci: “È mio amico. Basta fango contro di lui. Report? Ognuno ha il suo metodo”

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