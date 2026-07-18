Nel fango di Ranucci, anche Cangiano finisce coinvolto. La procura ha aperto un fascicolo sul caso, collegando intercettazioni e dichiarazioni contrastanti. La vicenda riguarda una bomba collocata sotto casa del conduttore del programma televisivo. La solidarietà di alcuni esponenti politici si è unita alle critiche, con accuse al metodo giornalistico utilizzato. La situazione si approfondisce ogni giorno, senza che siano ancora chiare tutte le responsabilità.

L’affare Ranucci si ingrossa di giorno in giorno. Intercettazioni, tesi, dichiarazioni e smentite gettano nuove ombre sulla bomba piazzata sotto casa del conduttore di Report, oggetto di un fascicolo della procura. Nel tritacarne del fango diffuso a piene mani dalla trasmissione militante di Rai 3 finisce anche il deputato di Fratelli d’Italia Gimmi Cangiano. “Esprimo la mia piena solidarietà al collega Gimmi Cangiano. Ennesima vittima di quella che appare come una vera e propria macchina del fango. Se quanto emerge dalle intercettazioni pubblicate dalla stampa dovesse trovare conferma, saremmo di fronte a un modo di fare giornalismo incompatibile con i principi di imparzialità e deontologia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nel fango di Ranucci (a braccetto con i 5Stelle) anche Cangiano. La solidarietà di FdI: il metodo Report non è giornalismo

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