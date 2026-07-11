Un consulente di Report è finito sotto inchiesta, con dichiarazioni che indicano un allentamento dei rapporti con un giornalista. Secondo quanto riferito, i rapporti tra i due si erano ridotti nel tempo. In merito a un altro soggetto, si afferma che ciascuno tiene gli amici che ha. Prima di comparire nel programma televisivo, il professionista era noto principalmente tra gli addetti ai lavori nelle procure e nelle aule di giustizia italiane, in ambito di diritto penale dell’economia.

Prima di Report, il nome di Gian Gaetano Bellavia era conosciuto quasi esclusivamente dagli addetti ai lavori negli uffici delle Procure, nelle aule di giustizia di mezza Italia e nel rarefatto universo del diritto penale dell’economia, una cosa che sta a metà tra il mondo dell’impresa e della finanza e le più prosaiche aule dei tribunali. Dopo una ventina di anni di plurime apparizioni nella trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci su Rai3, il suo volto e le sue spiegazioni tecniche, spesso un tantino corrosive, generalmente molto comprensibili a dispetto della materia, sono diventati famosi anche al grande pubblico televisivo. Con Ranucci si danno del tu da anni. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, il superconsulente di Report Giangaetano Bellavia (finito sotto inchiesta): «Con Ranucci i rapporti si erano diradati. Lavitola? Ognuno si tiene gli amici che ha»

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