La Camera ha approvato all’unanimità un emendamento al decreto Sport che introduce un nuovo obbligo per i bocchettoni delle piscine. Con 244 voti favorevoli, la norma mira a rafforzare le misure di sicurezza, in risposta alle recenti tragedie avvenute nelle strutture acquatiche. La decisione coinvolge tutti i gruppi parlamentari, senza opposizioni. La legge impone standard più stringenti sui sistemi di aspirazione delle piscine pubbliche e private.

Più sicurezza nelle piscine dopo le tragedie degli ultimi mesi: la Camera ha approvato con 244 voti favorevoli di tutti i gruppi l’emendamento al decreto Sport sui sistemi di aspirazione. Il testo, depositato dalla commissione Cultura in sostituzione di un precedente emendamento della deputata Laura Cavandoli (Lega) sull’obbligo di cuffia per gli under 16, ha raccolto quello che il relatore Gerolamo Cangiano ha definito «consenso unanime dei gruppi», con la rinuncia alla presentazione di subemendamenti. La norma impone che nelle piscine pubbliche o private destinate a un’utenza pubblica - comprese quelle a uso collettivo - il sistema di... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Bocchettoni piscine, arriva la stretta: la Camera approva all’unanimità il nuovo obbligo

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