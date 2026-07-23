Bobby Solo furioso | Non sono uno che scappa con i soldi c’erano milioni di moscerini e un rischio serio per la mia salute A destra sono privo del nervo uditivo dalla nascita 63 anni di carriera musicale senza sentì da ’n orecchio

Bobby Solo, 81 anni, ha espresso rabbia per l’annullamento di una serata in una rassegna musicale a Castiglione del Lago, a causa di un’infestazione di chironomidi. L’artista ha dichiarato di non essere scappato con i soldi e di aver evitato un rischio per la salute, sottolineando di essere sordo da un orecchio da nascita. La serata, prevista nell’ambito di “Anguriando”, è stata cancellata per via dell’invasione di insetti. Solo, 63 anni di carriera, ha commentato le difficoltà legate alla presenza degli insetti.

Il silenzio è d’oro. Ma non per lui. Non per Bobby Solo, anni 81, all’anagrafe Roberto Satti. A una leggenda della musica italiana a Castiglione del Lago, sul Trasimeno, all’interno della rassegna “ Anguriando ”, gli è stato contestato l’annullamento di una serata a causa presenza infestante dei chironomidi. Volgarmente moscerini. Al settimanale Gente però ha deciso di replicare alle polemiche e alla richiesta di danni arrivata dall’organizzazione. «È passata l’immagine di uno che scappa con i soldi. Non è così. C’erano milioni di moscerini, impossibile esibirsi. Inoltre il mio medico dice ch e se finiscono nelle vie respiratorie profonde c’è un rischio serio per la salute, anche polmoniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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