Bobby Solo sul concerto cancellato per i moscerini | Erano miliardi e ci mordevano Danni? C'erano trenta persone!

Da fanpage.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Bobby Solo ha commentato la cancellazione del concerto al festival dei Tramonti, spiegando che la decisione è stata presa a causa di un'invasione di moscerini, stimata in miliardi, che mordevano i presenti. Solo ha aggiunto che sul posto erano circa trenta le persone coinvolte e ha dichiarato di non aver abbandonato l’evento. Gli organizzatori avevano attribuito la cancellazione a motivi diversi, ma Solo ha insistito sulla presenza massiccia di insetti.

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Bobby Solo replica alle accuse degli organizzatori del festival dei Tramonti: "Non siamo scappati, c'erano miliardi di moscerini che ci mordevano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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