Bobby Solo e l’invasione dei moscerini prima del concerto lui attacca | Io scappato coi soldi? Ho foto e chat Com’era ridotto un suo musicista

Bobby Solo ha negato di essere fuggito prima del concerto del 4 luglio alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago, dove si sarebbe esibito per i Tramonti. L’artista ha dichiarato di avere prove, tra foto e chat, per smentire le voci di un’assenza improvvisa. Prima dell’evento, un suo musicista è stato fotografato in condizioni di ridotte capacità, mentre i moscerini hanno invaso il palco poco prima dell’inizio dello spettacolo.

Bobby Solo smentisce categoricamente di essere scappato prima dell’esibizione prevista lo scorso 4 luglio alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago, in Umbria, per il festival dei Tramonti. Anzi, ribalta le accuse: è pronto a portare in tribunale l’organizzatore per diffamazione. Come racconta lo stesso Roberto Satti all’Ansa, la band sarebbe arrivata regolarmente sul posto e avrebbe montato la strumentazione, salvo poi trovarsi sommersa da una nube di insetti. Le accuse sul cachet intascato per poi sparire. Il cantante nega di essere fuggito con il compenso in tasca, ricordando che la cifra era stata concordata già l’anno scorso, quando l’evento saltò per il maltempo, e minimizza i presunti danni: «Non capisco quali danni legali possa lamentare, c’era pochissima gente, venti o trenta persone, proprio per via di questo problema. 🔗 Leggi su Open.online

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