E pensare che inizialmente la sigla RS sulle Bmw stava a significare “Rennsport” (racing), evidenziando l’anima più sportiva delle motociclette bavaresi. È infatti con la R 100 RS del 1976 che quest’ultima sigla assume il significato di “Reise und Sport” (viaggio e sport), assumendo i connotati di ciò che, 50 anni dopo, continua a rimanere un concetto cardine, scolpito e plasmato attorno alla Bmw R 1300 RS, apice moderno di questa filosofia di turismo veloce. È con la R 100 RS con motore boxer da 980 cc, 70 Cv a 7.250 girimin per 200 kmh di velocità massima che Bmw introdusse, per la prima volta su una motocicletta prodotta in gran serie, una carenatura integrale fissata al telaio, ottimizzata aerodinamicamente da Pininfarina e sviluppata in galleria del vento, di fatto definendo il segmento delle sport tourer. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bmw RS, 50 anni di storia ed evoluzione: R 1300 RS l’apice moderno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bmw serie «RS»: i 50 anni della capostipite delle «Sport Tourer»La sigla «RS» di BMW, originariamente creata nei reparti corse degli anni Cinquanta per i prototipi da competizione, è oggi associata a moto da...

Kellys Theos RS 50: come va l'e-bike slovacca per all mountainLa Kellys Theos RS 50 è un’e-bike all mountain equipaggiata con il motore Panasonic Gxm Amxxpro, che offre una coppia di 105 Nm.

Temi più discussi: BMW R 1300 RS: 50 anni di Reise und Sport; BMW Motorrad celebra 50 anni della famiglia RS alla House of BMW; BMW Motorrad presenta la GS Trophy Competition Bike: la BMW R 12 G/S; BMW R 1300 RT e RS, tutta la tecnologia della nuova gamma boxer.

BMW celebra i 50 anni della RS: viaggio tra le icone della famiglia boxerBMW Motorrad festeggia i 50 anni della famiglia RS con l'evento BMW RS: 50 Years of Shaping the Future, un percorso dedicato all'evoluzione delle celebri sport tourer boxer, dalla R 100 RS alla nuov ... motorbox.com

BMW Motorrad celebra 50 anni di RS alla House of BMWBMW Motorrad festeggia i 50 anni della famiglia RS con un'esposizione alla House of BMW Italia dedicata alla storia della R 100 RS e della nuova R 1300 RS ... adnkronos.com