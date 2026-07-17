Kellys Theos RS 50 | come va l' e-bike slovacca per all mountain

Da gazzetta.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Kellys Theos RS 50 è un’e-bike all mountain equipaggiata con il motore Panasonic Gxm Amxxpro, che offre una coppia di 105 Nm. La bicicletta presenta una buona qualità costruttiva e soluzioni tecniche proprietarie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In sella alla Theos RS 50, e-Bike di casa Kellys motorizzata con il nuovo Panasonic Gxm Amxxpro da 105 Nm. Qualità costruttiva e soluzioni tecniche proprietarie rendono molto godibile la nuova proposta slovacca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

kellys theos rs 50 come va l e bike slovacca per all mountain
© Gazzetta.it - Kellys Theos RS 50: come va l'e-bike slovacca per all mountain
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

10 bike park perfetti per iniziare a praticare la (vera) mountain bikeDieci bike park sono stati selezionati come punti ideali per chi vuole iniziare a praticare la mountain bike.

Wilier Triestina, 120 anni di bici: «Il mercato di oggi? Tramonto delle mountain bike. Cala l’asfalto, ora va il gravel»Wilier Triestina celebra i suoi 120 anni con una serie limitata di 120 biciclette da corsa, vendute tutte a 18.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web