Kellys Theos RS 50 | come va l' e-bike slovacca per all mountain
La Kellys Theos RS 50 è un’e-bike all mountain equipaggiata con il motore Panasonic Gxm Amxxpro, che offre una coppia di 105 Nm. La bicicletta presenta una buona qualità costruttiva e soluzioni tecniche proprietarie.
In sella alla Theos RS 50, e-Bike di casa Kellys motorizzata con il nuovo Panasonic Gxm Amxxpro da 105 Nm. Qualità costruttiva e soluzioni tecniche proprietarie rendono molto godibile la nuova proposta slovacca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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