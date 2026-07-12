La sigla «RS» di BMW, originariamente creata nei reparti corse degli anni Cinquanta per i prototipi da competizione, è oggi associata a moto da lunghi viaggi. Nel 1976 ha subito una trasformazione significativa, passando da un nome legato alle corse a un marchio riconosciuto nel settore delle moto sportive e da turismo. In occasione dei cinquant’anni dalla nascita della prima versione, si ricorda questa evoluzione che ha portato alla produzione di modelli con caratteristiche specifiche per il comfort e la performance su lunghe distanze.

La sigla «RS» di Bmw è oggi sinonimo di moto per lunghi viaggi. Nata nei reparti corse degli anni Cinquanta per i prototipi da competizione ( Rennsport ), ha vissuto una metamorfosi radicale nel 1976. Fu allora che i tecnici bavaresi decisero di portare quelle due lettere sulle moto stradali, trasformando il loro significato nel manifesto del mototurismo contemporaneo. Il « Reise und Sport » (Viaggio e Sport) cambiò il concetto della lunga percorrenza su due ruote. Il punto di svolta di questa nuova dinastia si vide al Salone di Colonia del 1976, quando Bmw rispose alla potenza inarrivabile delle superbike giapponesi anni’70 con la R 100 RS, la prima moto al mondo prodotta in grande serie con una carenatura integrale fissa, solidale al telaio. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Bmw serie «RS»: i 50 anni della capostipite delle «Sport Tourer»

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BMW R 80 G/S: la storia della moto che ha creato il concetto di maxienduro

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