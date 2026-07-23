Dal 2024, il 23 luglio si celebra la giornata dedicata al Blue Mind, un concetto che collega il benessere mentale all’acqua. La ricorrenza si focalizza sull’importanza delle terme e delle acque termali come ambienti favorevoli alla salute psicologica. La giornata ricorda anche il contributo di uno scienziato che ha studiato gli effetti positivi dell’acqua sulla mente, senza fare riferimento a eventi specifici o personaggi.

Dal 2024, questa teoria viene celebrata ogni 23 luglio con una giornata dedicata, un’occasione che, oltre a ricordare la figura di Nichols (scomparso nel 2024), invita a riflettere su un legame antico e universale: quello tra l’uomo e l’acqua e la capacità di quest'ultima di agire non solo grazie alle sue proprietà fisiche e terapeutiche, ma anche sul nostro modo di percepire il tempo, il silenzio, lo spazio e persino l'attenzione. Un rapporto che da secoli trova la sua massima espressione nelle terme del Gruppo Terme&SPA Italia, che riunisce quattro destinazioni in cui l’acqua viene vissuta e interpretata in modi diversi: Terme di Saturnia Natural Destination, Terme De Montel Milano, Terme di Chianciano e Monticello The Entertainment SPA. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Blue Mind Day, il legame tra acqua e benessere mentale trova nelle terme il suo luogo naturale

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