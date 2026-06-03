?Estate e psiche | il dialogo profondo tra luce emozioni e benessere mentale
Durante l’estate, le giornate più lunghe e il sole intenso influenzano le emozioni e il benessere mentale. Le temperature elevate e l’esposizione prolungata alla luce naturale favoriscono cambiamenti nell’umore e nella percezione di sé. Le attività all’aperto, come passeggiate e momenti di relax, aumentano la sensazione di vitalità. Le variazioni stagionali possono anche provocare oscillazioni emotive, influenzando stati di calma o agitazione.
? di Manila Scaramella?L’estate viene spesso associata a immagini di leggerezza, libertà e spensieratezza. Le giornate si allungano, la natura raggiunge il suo massimo splendore e i ritmi della vita quotidiana sembrano rallentare. Tuttavia, al di là delle rappresentazioni culturali e sociali, questa stagione esercita un’ influenza significativa sul nostro equilibrio psicologico.?Le neuroscienze e la psicologia ambientale evidenziano come l’essere umano sia profondamente connesso all’ecosistema in cui vive. Luce, temperatura, ritmi biologici e dinamiche relazionali non influenzano soltanto il corpo, ma contribuiscono a modellare emozioni, pensieri e comportamenti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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